Синоптики рассказали, когда в Москве закончится дождь

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Дождливая погода, пришедшая в столицу утром 21 августа, продержится до полуночи. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
"Дождь в течение дня будет идти периодически: будет то прекращаться, то снова возобновляться. На сегодняшний день он будет идти, как минимум, до полуночи", — рассказали синоптики, передает РИА Новости.
По прогнозам метеорологов, в среду, 22 августа, осадков станет меньше. При этом температура воздуха упадет на несколько градусов.
Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре. В Москве и Подмосковье 21 августа в течение дня ожидаются дождь, гроза, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.
Из-за непогоды Гидрометцентр России продлил в Москве желтый уровень погодной опасности. Причиной предупреждения стало усиление ветра. Ожидается, что в среду, 22 августа его скорость при порывах составит до 17 метров в секунду.
Синоптики также сообщали, что на текущей неделе в Москве заметно похолодает. Циклон уступит место холодному атмосферному фронту. Дожди усилятся до ливней и временами будут с грозами, порывы ветра станут чувствительнее, а воздух остынет. Днем ожидается до +22 градусов.
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