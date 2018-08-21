МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В Москве и Подмосковье 21 августа в течение дня ожидается дождь, гроза, град и порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом передает пресс-служба Главного управления МЧС по городу.
"Росгидромет оповестил, что в ближайшие часы с сохранением в течение суток при прохождении фронтальной зоны с запада на восток, в Москве и области ожидаются осадки с грозой, градом, а также шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду", – отметили в пресс-службе.
В ведомстве призвали не выходить из зданий во время непогоды. Уточняется, что следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться от грозы под деревьями. Рекомендуется отказаться от поездок на автомобиле, так как грозы заметно ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.
Ранее синоптики предупредили горожан о сильных дождях и граде. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в первой половине дня столбик термометра остановится на отметке 22-24 градуса.
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