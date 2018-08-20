Москвичей предупредили о похолодании 21 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Во вторник, 21 августа, Московский регион пересечет холодный атмосферный фронт. Синоптики прогнозируют дожди, местами сильные. Не исключено, что прогремит гроза, возможен град, сообщает портал "Метеоновости".

В Москве в первой половине дня воздух прогреется до 22-24 градусов, по области столбики термометров покажут до 25 градусов тепла.

Ветер подует юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности объявили во вторник из-за ухудшения погоды.

В ночь на 21 августа в Москве похолодает до 14 градусов. Скорость ветра местами может достигать 18 метров в секунду.