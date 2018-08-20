Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 21 августа

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности из-за ухудшения погоды в столичном регионе во вторник, 21 августа.

По данным ведомства, в городе ожидается усиление ветра, дождь, гроза. В ночь на 21 августа в Москве похолодает до 14 градусов. Скорость ветра местами может достигать 18 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщали, что на текущей неделе в Москве может ощутимо похолодать. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем температура поднимется до +25 градусов. Атмосферное давление опустится до 746 миллиметров ртутного столба. Уже во вторник погода резко испортится. Циклон уступит место холодному атмосферному фронту. Дожди усилятся до ливней и временами будут с грозами, порывы ветра станут чувствительнее, а воздух остынет. Днем ожидается до +22 градусов.