Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 21 августа

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности из-за ухудшения погоды в столичном регионе во вторник, 21 августа.
По данным ведомства, в городе ожидается усиление ветра, дождь, гроза. В ночь на 21 августа в Москве похолодает до 14 градусов. Скорость ветра местами может достигать 18 метров в секунду.
Ранее синоптики сообщали, что на текущей неделе в Москве может ощутимо похолодать. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем температура поднимется до +25 градусов. Атмосферное давление опустится до 746 миллиметров ртутного столба. Уже во вторник погода резко испортится. Циклон уступит место холодному атмосферному фронту. Дожди усилятся до ливней и временами будут с грозами, порывы ветра станут чувствительнее, а воздух остынет. Днем ожидается до +22 градусов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: