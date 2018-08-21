Желтый уровень погодной опасности продлен в столице до 22 августа

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности на 22 августа, сообщили в Гидрометцентре России.
Причиной предупреждения стало усиление ветра. Ожидается, что в среду, 22 августа его скорость при порывах составит до 17 метров в секунду.
Осадков не предвидится, температура днем составит около 20 градусов тепла. Ночью воздух остынет до семи-девяти градусов.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности 21 августа из-за дождя, ветра и грозы. Владельцев ресторанов призвали приостановить работу летних веранд в связи с ухудшением погоды.
Кроме того, синоптики предупредили горожан о том, что в столице ожидается похолодание. Регион пересечет холодный атмосферный фронт. Прохлада сохранится в городе до конца рабочей недели.
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