Ливни с грозами и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в течение недели столбики термометров снизятся до 19 градусов тепла, а также пройдут ливни с грозами. Об этом заявили в центре погоды "Фобос".
По словам синоптиков, в столице пройдут ливни с грозами. В свою очередь, температура воздуха в среду будет держаться на отметке до 19 – 22 градусов.
В "Фобосе" отметили, что с четверга в Москве вновь столбик термометра поднимется до 22 – 26 градусов.
Ранее Гидрометцентр России предупредил москвичей о надвигающемся похолодании в столице на предстоящей рабочей неделе. Максимальная температура днем после обеда будет держаться до 18 градусов, однако следующие выходные в Москве вновь порадуют комфортной летней погодой.
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