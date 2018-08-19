Ливни с грозами и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в течение недели столбики термометров снизятся до 19 градусов тепла, а также пройдут ливни с грозами. Об этом заявили в центре погоды "Фобос".

По словам синоптиков, в столице пройдут ливни с грозами. В свою очередь, температура воздуха в среду будет держаться на отметке до 19 – 22 градусов.

В "Фобосе" отметили, что с четверга в Москве вновь столбик термометра поднимется до 22 – 26 градусов.

Ранее Гидрометцентр России предупредил москвичей о надвигающемся похолодании в столице на предстоящей рабочей неделе. Максимальная температура днем после обеда будет держаться до 18 градусов, однако следующие выходные в Москве вновь порадуют комфортной летней погодой.