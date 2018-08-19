Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о надвигающемся похолодании в столице на предстоящей рабочей неделе.
"Начало недели обещает быть летним. Ночью температура будет 13 – 15 градусов. Днем – от 22 до 24 градусов. Помимо этого, в Москве будет облачно и кратковременный дождь в понедельник и во вторник. В среду заметно похолодает, температура понизится на 6 – 7 градусов", – поделился Вильфанд в беседе с RT.
По его словам, в середине недели максимальная температура днем после обеда будет достигать 18 градусов, однако следующие выходные в Москве вновь порадуют комфортной летней погодой.
"Небо будет безоблачным из-за высокого атмосферного давления в европейской части страны. Столбик термометра в выходные дни снова поднимется до 23 – 25 градусов. С четверга и до конца недели осадков не ожидается", – подчеркнул синоптик.
Ранее сообщалось, что теплая и сухая погода ожидает жителей Москвы в воскресенье 19 августа. В свою очередь, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров в Центральном федеральном округе.
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