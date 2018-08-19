Желтый уровень погодной опасности продлили в столице на 20 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе на понедельник, 20 августа, из-за высокого риска возникновения пожаров. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Повышенный уровень опасности из-за пожароопасности и туманов действует в Москве и Подмосковье с 17 августа.

Ранее синоптики рассказали о возвращении в столицу северных циклонов. По прогнозам метеорологов уже в начале следующей недели в Москву вернутся кратковременные дожди.

При этом сентябрь порадует москвичей теплой погодой. Температура в среднем будет выше климатической нормы и в столицу придет бабье лето.