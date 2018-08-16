Дожди вернутся в Москву после солнечных выходных

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Синоптики пообещали москвичам сухую и теплую погоду в ближайшие выходные, однако уже на новой неделе в город вернутся дожди, передает Гидрометцентр России.

Осадки прекратятся 17 августа, ночью ожидается туман, столбики термометров покажут 11–13 градусов. Днем воздух прогреется до 23–25 градусов. В выходные также будет сухо. Ночью температуры будут опускаться до 10–12 градусов, днем будет теплеть до 23–25 градусов.

На будущей неделе влияние на погоду окажут северные циклоны, при этом температура все равно будет выше нормы на 2–3 градуса. В понедельник, 20 августа, пройдут кратковременные дожди. Ночью будет 10–15 градусов, днем – 22–27. Во вторник также будет дождливо, а столбики термометров покажут 10–15 градусов ночью и 20–25 – днем.

Сильный ливень, град и шквалистый ветер обрушились на столице во второй половине дня 15 августа. В городе местами выпала пятая часть месячной нормы осадков, а скорость ветра достигала 17 метров в секунду. Ливень стал причиной восьмибалльных заторов на дорогах города.

16 августа москвичей ожидает похолодание и небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха не поднимется выше 23 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5–10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Из-за сильного ветра и возможных осадков объявлен желтый уровень погодной опасности.