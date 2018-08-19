Теплая и сухая погода ожидает жителей Москвы в воскресенье

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Переменная облачность и до 27 градусов тепла ожидается в Москве и области в воскресенье, 19 августа, сообщает Гидрометцентр.

Воздух в столице днем прогреется до 24-26 градусов, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, юго-западный, 4-9 м/с. Ночью в Москве похолодает до 13-15 градусов, местами возможен кратковременный дождь. Ветер не превысит 10 м/с. В Подмосковье днем температура поднимется до 22-27 градусов, а ночью столбики термометров покажут 10-15 градусов тепла.

В столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров.

Ранее синоптики рассказали о возвращении в столицу северных циклонов. Кратковременные дожди вернутся в Москву уже в начале следующей недели.