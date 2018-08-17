Синоптики объявили повышенный уровень погодной опасности

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Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе 17 и 18 августа из-за высокой пожароопасности и тумана, сообщает Гидрометцентр России. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.
В пятницу, 17 августа, в столичном регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до +23... +25 градусов, по области – от +20... +25 градусов.
Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов, по области 10–15 градусов тепла, местами до +4 градусов.
В субботу, 18 августа, без особых изменений. Температура воздуха в столице – до +25 градусов, по области – до+26.
В начале следующей недели в город вернутся дожди. Как пояснили синоптики, в конце августа на погоду окажут влияние северные циклоны.
В Москву вернулось солнце
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