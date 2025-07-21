Участники и посетители ярмарки в Куркине вместе помогают бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Российские военные в зоне СВО регулярно получают чай и кофе с межрегиональной ярмарки в районе Куркино на северо-западе Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Гуманитарную помощь на передовую отправляют владелец одной из кофеен и его постоянный клиент, который ведет телеграм-канал военной тематики. В нем проводятся сборы и публикуются новости, связанные с проведением спецоперации на Украине.

Участник ярмарки по имени Марат узнал о благотворительной деятельности своего покупателя 1,5 года назад и поинтересовался, может ли он тоже чем-то помочь. По словам предпринимателя, это делается не ради пиара, фотографий в Сети или похвалы, а от души.

"Отправка помощи началась для нас очень просто, как что-то само собой разумеющееся: разговорились, предложил поучаствовать, договорились, передали. Я доверяю нашему постоянному гостю, который занимается организационными вопросами, и уверен, что помощь доходит до адресатов", – рассказал Марат.

Чай и кофе отправляются в специальных дрип-пакетах, которыми удобно пользоваться в полевых условиях. Упаковка хорошо переносит транспортировку и позволяет сохранить вкус напитков, которые предлагаются также посетителям ярмарки. Помимо чая и кофе, покупатели могут попробовать авторские десерты и азиатские паровые пирожки пян-се с разными начинками.

В свою очередь, фермер Марина и Белгородской области помогает бойцам СВО и жителям приграничных территорий. Она отправляет солдатам твердые сыры с большим сроком хранения. Продукция направляется в вакуумной упаковке, чтобы сохранить свежесть в дороге.