Эксперт рассказал о полезных свойствах иван-чая

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Большое количество минеральных веществ и микроэлементов содержится в иван-чае, что делает его полезным для организма человека. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на заведующего лабораторией биологии развития растений кафедры высших растений биофака МГУ Владимира Мурашова.
"Иван-чай витаминный содержит большое количество различных глюкозидов и минеральных веществ, полезный и приятный на вкус. Кроме того, иван-чай не содержит кофеин, что важно для гипертоников", – отметил биолог.
При этом эксперт рекомендовал заваривать ферментированные листья, так как в них образуются полезные для организма биологически активные вещества. По словам Мурашова, ферментировать чай можно и в домашних условиях.
Он также назвал лучшим периодом для сбора растения начало цветение иван-чая или время образования его бутонов.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву начать развитие производства напитков из иван-чая. В своей речи глава государства отметил, что отечественный продукт был бы полезнее зарубежной газировки.
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