Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ливень обрушился на Москву. В городе также наблюдается сильный ветер.

В столичном регионе до этого продлили желтый уровень погодной опасности. Погода в Москве и области была объявлена опасной из-за грозы, усиления ветра до 17 метров в секунду и проливного дождя.

Предупреждение будет действовать до 21:00 21 июля.

Между тем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в столице ожидается жаркая погода с температурой около 30 градусов и без существенных осадков. Она отметила, что атмосферное давление будет немного расти.

