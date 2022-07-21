Стюардесса рассказала о преимуществах путешествий с ручной кладью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стюардесса британских авиалиний в разговоре с Express дала несколько советов, как комфортно путешествовать. По ее мнению, облегчить поездку может замена багажа на ручную кладь.

Стюардесса отметила, что отсутствие багажа может избавить от многих хлопот. Путешествуя с ручной кладью пассажиру, не придется регистрировать багаж перед полетом и ждать его выдачи после прибытия. Уложить необходимые вещи в сумку можно с помощью специальных пакетов для одежды, которые закручиваются в рулоны.

Кроме того, бортпроводница посоветовала составить гардероб в поездку из вещей, которые будут сочетаться между собой. Женщинам стюардесса предложила взять несколько платьев и аксессуаров, которые дополнят образ.

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