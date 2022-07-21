Стюардесса рассказала о преимуществах путешествий с ручной кладью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Стюардесса британских авиалиний в разговоре с Express дала несколько советов, как комфортно путешествовать. По ее мнению, облегчить поездку может замена багажа на ручную кладь.
Стюардесса отметила, что отсутствие багажа может избавить от многих хлопот. Путешествуя с ручной кладью пассажиру, не придется регистрировать багаж перед полетом и ждать его выдачи после прибытия. Уложить необходимые вещи в сумку можно с помощью специальных пакетов для одежды, которые закручиваются в рулоны.
Кроме того, бортпроводница посоветовала составить гардероб в поездку из вещей, которые будут сочетаться между собой. Женщинам стюардесса предложила взять несколько платьев и аксессуаров, которые дополнят образ.
Ранее эксперты рассказали о предпочтениях россиян на отдыхе. Популярным вариантом развлечения среди опрошенных оказался отдых на пляже. Его предпочитают выбирать 24% путешественников из РФ. Второй наиболее популярный вид досуга у туристов – самостоятельное изучение местности. Треть респондентов предпочитает организованные экскурсии на отдыхе.
До этого психолог Светлана Ладейщикова дала россиянам несколько советов, как настроиться на рабочий процесс после отдыха. Помочь сможет поиск карьерной, финансовой и психологической мотивации. Также эксперт посоветовала заранее позвонить коллегам и узнать об изменениях в рабочем процессе.
В РФ могут появиться единые габариты ручной клади
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