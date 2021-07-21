"Вакцина рулит": еще 5 машин разыграли среди сделавших прививку от COVID-19 москвичей

Еще пятеро москвичей из числа привившихся от коронавируса в период с 12 по 18 июля стали победителями розыгрыша автомобилей. Прямая трансляция розыгрыша прошла в прямом эфире телеканала Москва 24.

Выигрышные заявки определялись методом случайного выбора. По итогам проведения конкурса победителями стали Даниил Андреевич, Ирина Анатольевна, Ольга Борисовна, Юлия Валерьевна и Алена Алексеевна.

Победителям позвонят с номера +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как можно получить ценный приз.

Проверить, стали ли вы победителем акции, также можно на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Новая программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня. Сергей Собянин объявил, что каждую неделю среди привитых от коронавируса горожан будут разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 миллион рублей.