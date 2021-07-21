Пенсионный фонд рассказал о доплатах для пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для всех неработающих пенсионеров, у которых общая сумма доходов не дотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, предусмотрена федеральная или региональная социальная доплата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Там подчеркнули, что с 2022 года для назначения соцдоплаты к пенсии пенсионерам больше не потребуется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. Доплата будет назначаться автоматически со дня назначения пенсии.
Если пенсию установят ниже величины ПМП, территориальный орган пенсионного фонда проверит меры соцподдержки через сведения из Единой государственной информационной системы соцобеспечения. Если там сведений не будет, ПФР направит запрос в соответствующий уполномоченный орган.
Если после получения и обработки информации доход пенсионера все еще будет ниже минимального, территориальный орган фонда сам установит необходимую сумму и сообщит об этом пенсионеру в течение трех рабочих дней.
Ранее эксперт ОНФ Татьяна Буцкая предложила увеличить социальные выплаты по уходу за людьми с инвалидностью до прожиточного минимума. Она подчеркнула, что на их получение не должно влиять наличие других источников дохода.
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