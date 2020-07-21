Психолог призвал не спешить с увольнением, если решение было принято в отпуске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Социальный психолог Алексей Рощин заявил, что в отпуске из-за смены обстановки у людей появляется время пересмотреть свою жизнь. Зачастую они приходят к выводу, что надо уволиться с работы. Специалист рассказал Москве 24, стоит ли доверять таким импульсивным решениям.
"Человек может принять такую сиюминутную расслабленность во время отпуска за свое постоянное состояние. Может быть, его отпуск был настолько насыщенным, что думать о работе противно. Здесь стоит сделать паузу, хорошо подумать, поискать новый смысл в своей работе. Не рубить с плеча", – считает психолог.
Однако Рощин отметил, что если принятое решение не проходит в течение продолжительного времени, то все же стоит задуматься об увольнении.
"Если после отпуска один раз появилось такое желание, два раза, три и через три недели оно не проходит, то дальше уже не надо себя насильно заставлять. Имеет смысл отпустить вожжи. Мы живем в достаточно разнообразном мире, где каждый может найти себе дело по душе", – заявил психолог.
Ранее кандидат психологических наук Илья Плужников рассказал, когда стоит вернуться из отпуска домой, чтобы адаптироваться к работе. По мнению специалиста, в основном на это понадобится от трех до пяти дней.
"Оптимальный период – пять дней. Нужно готовиться, медленно входить в рабочие процессы. Заранее планировать свой отпуск, чтобы у вас было от трех дней до недели на адаптацию. Можно начать дозированно, порционно, по несколько часов в день заниматься тем аспектом работы, который можно выполнять из дома", – советует психолог
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