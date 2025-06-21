Пенсионеры в РФ смогут подтверждать льготный статус по QR-коду с 1 октября

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Российские пенсионеры смогут подтверждать свой льготный статус электронными удостоверениями с QR-кодом с 1 октября 2025 года. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что электронные удостоверения будут содержать те же обязательные данные, что и пластиковая версия.

"То есть пенсионер при помощи мобильного приложения "Госуслуги" сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, которая предоставляет льготу", – приводит ТАСС слова Котякова.

Глава Минтруда призвал к постепенному переходу от бумажных к электронным удостоверениям.

Ранее Верховный суд РФ счел незаконным отказ в доплате к пенсии, если у человека нет кабинета на "Госуслугах". Пенсионерка из Москвы хотела получить региональную социальную доплату к пенсии до городского социального стандарта. Она соблюла все требования, но написала заявление вручную.

С января 2026 года начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. В феврале 2026 года выплаты пересчитают с учетом прошедшей инфляции, а в апреле прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде РФ.