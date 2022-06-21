Диетолог рассказала, как правильно пить смузи

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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о главных принципах употребления смузи, передает РИА Новости.

"Следует помнить, что смузи не подлежит хранению, его следует употреблять непосредственно после приготовления", – предупредила специалист, уточнив, что если смузи купить готовым, то следует внимательно соблюдать сроки и условия хранения продукта.

Стародубова добавила, что пить смузи следует медленно, поскольку чувство насыщения возникает не сразу. За счет такого подхода удастся утолить голод и вместе с тем избежать переедания.

Ранее диетолог и нутрициолог Рейчел Кларксон назвала смузи и фруктовые соки напитками, мешающими сбросить вес. Это связано с большим содержанием сахара и углеводов в данных напитках.

