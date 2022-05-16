Диетолог назвала напитки, которые могут мешать похудению

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Диетолог и нутрициолог Рейчел Кларксон назвала смузи и фруктовые соки напитками, мешающими сбросить вес, сообщает Daily Express.
По словам эксперта, бутылка фруктового сока может содержать количество сахара, равноценное его количеству в шоколадном батончике. В свою очередь, смузи негативно скажутся на похудении, если в них слишком много углеводов. Необходимо контролировать количество фруктов в напитке и добавлять в него белок и полезные жиры, отметила она.
Кроме того, следует обращать внимание на количество употребляемого алкоголя и выбирать наименее калорийные спиртные напитки. По мнению диетолога, наиболее калорийными являются сладкие коктейли и пиво.
Кларксон назвала потенциально опасными при похудении протеиновые коктейли и рекомендовала выбирать качественный протеиновый порошок без переизбытка сахара.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что к резкому набору веса предрасположены люди, которые придерживаются неправильной диеты, злоупотребляют алкоголем, а также имеют различные заболевания.
По словам специалиста, люди, которые садятся на диету, резко сокращают количество потребляемых калорий, что в дальнейшем может негативно сказаться на весе.
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