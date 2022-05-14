Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема витаминов

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Бесконтрольный прием витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, к состоянию, которое называется "гипервитаминоз", рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева. Об этом сообщает газета "Известия".

"Гипервитаминоз – комплекс симптомов, который возникает при переизбытке витаминов в организме. В первую очередь речь идет о больших дозах жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К), поскольку они хорошо всасываются, но медленно выводятся из организма", – сказала специалист.

Она пояснила, что переизбыток витамина А может проявляться такими симптомами, как тошнота, усталость, головная боль, бессонница, нездоровая потеря массы тела, боли в суставах и костях, нарушение менструального цикла, выпадение волос. Особенно опасен переизбыток витамина А во время беременности.

Переизбыток витамина Д, продолжила эндокринолог, приведет к тошноте, рвоте, потере аппетита и зуду кожи. Также это грозит чрезмерным накоплением кальция, которое может привести к образованию камней в почках и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Михалева также предупредила, что длительный прием витамина Е грозит расстройством ЖКТ, слабостью, головными болями и усталостью. Кроме того, передозировка может приводит с снижению свертываемости крови. В зоне риска находятся люди, принимающие антикоагулянты. Переизбыток витамина К, отметила врач, может вызвать повышенную свертываемость крови у пациентов с риском тромбозов.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что одним из самых ярких симптомов авитаминоза является цинга. По ее словам, при недостатке витамина С могут быть слабость, утомляемость и выпадение волос. На недостаток витамина В12, добавила она, указывает слабость в ногах, когда тяжело вставать или садиться. Иногда проявляется характерное покалывание мышц.

