Диетолог рассказала о симптомах дефицита витамина B12

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Витамин B12 важен для нервной системы человека, а его нехватка ведет к хронической усталости и спутанности сознания. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Лентой.ру".

Специалист напомнила, что этот витамин есть только в продуктах животного происхождения. Кроме того, B12 должен регулярно поступать в организм, в отличие от витамина D, который может накапливаться.

"У пожилых людей часто бывает нарушение всасывания различных веществ. Так как витамин B12 получается с продуктами животного происхождения, пожилые люди часто в силу разных обстоятельств, экономических или, например, из-за повышенного холестерина, меньше едят такие продукты", – пояснила Соломатина.

У человека с нехваткой витамина B12 может развиться головокружение, шаткая походка, бессонница, хроническая усталость и спутанность сознания. Соломатина добавила, что эти симптомы иногда ошибочно списывают на возраст.

Ранее врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, что пожилым людям рекомендуется ограничить употребление мясных бульонов в связи со снижением активности пищеварительных ферментов.

