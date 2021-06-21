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Общество

19:08

Акция Памяти пройдет в Москве 22 июня

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Акция Памяти пройдет в Москве во вторник, 22 июня, у парка "Зарядье". Мероприятие состоится на "Парящем мосту".

В день 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны планируется выступление музыкантов и драматических артистов. В ходе акции прозвучат "Реквием" композитора Кузьмы Доброва на стихи Роберта Рождественского и другие музыкальные композиции.

На мероприятие приедут Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Марина Неелова и другие. Ведущими на Акции Памяти заявлены Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Акция стартует в 4 часа утра по московскому времени. Трансляцию проведут телеканалы "Россия" и "Россия 24", а также радиостанции "Маяк", "Радио России" и "Вести FM". Также посмотреть церемонию можно будет на платформе "Смотрим".

В связи с памятным днем 22 июня на ВДНХ откроется уличная выставка военной автотехники. Увидеть экспозицию можно бесплатно до 27 июня c 11:00 до 20:00.

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