Уличная выставка военной автотехники откроется на ВДНХ 22 июня

Фото: vdnh.ru

Экспозиция исторической военной автомобильной техники "Дороги войны. Дороги победы" откроется на площадке у павильона № 53 на ВДНХ 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"С 22 июня 2021 года на уличной площадке музея "Гараж" особого назначения ФСО России будет работать выставка исторической военной автомобильной техники "Дороги войны. Дороги победы". Увидеть экспозицию можно бесплатно до 27 июня c 11:00 до 20:00", – говорится в сообщении.

Гостям представят образцы техники, в числе которых многоцелевая легковая машина повышенной проходимости ГАЗ-61, ГАЗ М-1, полугусеничный грузовик ЗИС-42, ГАЗ-ММ и другие.

Ранее москвичей и гостей города пригласили бесплатно посетить Музей Победы в День памяти и скорби.

К 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны музеем была подготовлена специальная программа. В 12:00 в Зале памяти и скорби пройдет минута молчания, после чего все желающие смогут зажечь свечи, почтив подвиг советских воинов. В 16:00 в кинозале "Жуков" бесплатно покажут картину "Девятаев".