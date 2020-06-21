Россияне стали больше уважать медиков за время пандемии

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

В России зафиксирован рост уважения к работникам в сфере медицины за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные исследования аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что о возрастании уважения к медицинским работникам заявили около 44 процентов жителей РФ.

60 процентов россиян считают, что российская система здравоохранения справилась с пандемией не хуже, чем во многих других странах. Еще 18 процентов опрошенных заявили, что отечественная медицина проявила себя даже лучше.

При этом 66 процентов респондентов сообщили, что не изменили своего отношения к российской системе здравоохранения. У 16 процентов мнение о медицине РФ улучшилось.

Как считает директор направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова, система здравоохранения за период пандемии показала свое "человеческое лицо".

"Граждане стали свидетелями того, с какими трудностями сталкивались российские медики, и это не оставило равнодушным практически никого", – сказала Никишова.

Кроме того, почти треть медработников заявили о росте уважения к собственной профессии. 61 процент опрошенных медиков сообщил о том, что гордиться своей работой.

При этом более половины медицинских работников (54 процента) считают, что отечественная система справилась с пандемией не хуже других стран. Еще 24 процента уверены, что в России удалось бороться с COVID-19 лучше, чем за рубежом.

Известно,что соответствующий опрос проводился с 15 по 18 июня 2020 года.

По последним данным, в России зарегистрировано 7 889 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. В 2 579 случаях клинических проявлений не было.