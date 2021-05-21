В ГД оценили упрощение системы получения налоговых вычетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Информацию о том, что в РФ упростили систему получения налоговых вычетов за покупку жилья, прокомментировал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает RT.

Теперь россияне могут получать вычеты по НДФЛ через сайт Федеральной налоговой службы без заполнения налоговых деклараций и сбора подтверждающих документов.

"Все данные есть в налоговых органах, у работодателя, в Пенсионном Фонде. Поэтому абсолютно не нужно заполнять форму "3-НДФЛ" или вносить данные, которые уже есть", – отметил эксперт.

Ранее в РФ упростились правила получения налогового вычета при покупке жилья и уплаты процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС).

Необходимые для этого данные ФНС будет получать непосредственно от банков, которые будут принимать участие в этом в добровольном порядке. Список таких банков будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.