Актер Фархат Абдраимов умер от инфаркта на съемках фильма

Фото: instagram.com/fara_actor/

Казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов скончался в Тбилиси во время съемок картины "Больше, чем любовь". Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте киностудии "Казахфильм".

"Коллектив киностудии "Казахфильм" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Фархата Нурсултановича. Это большая потеря для всего казахстанского кино", – говорится в сообщении.

Абдраимову было 55 лет. По словам родственников, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Представители пресс-службы киностудии уточнили, что о времени и месте прощания с артистом будет объявлено дополнительно.

Фархат Абдраимов состоял в Союзе кинематографистов Казахстана и был двукратным лауреатом казахстанской общественной премии "Народный любимец". Зрителям он стал известен после дебютной роли в фильме "Тот, кто нежнее", который вышел на экраны в 1996 году.