Синоптик предупредил об опасном солнце в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Опасный уровень ультрафиолетового излучения ждет жителей ряда российских регионов в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
По данным синоптика, опасное солнце прогнозируется 21 мая в северо-кавказских республиках и на юге Краснодарского края. Показатель достигнет 8 баллов, сообщил Вильфанд.
"23 мая ультрафиолетовый индекс 6–7 (баллов. – Прим. ред.) будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, весь Северо-Кавказский и Южный федеральные округа – то же", – отметил метеоролог.
Эксперт подчеркнул, что высокий уровень ультрафиолетового излучения также прогнозируется в воскресенье, 23 мая, в Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях. Кроме того, опасным солнце будет на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края.
В свою очередь, в регионах Горного Алтая индекс излучения достигнет отметки "очень высокий" 23 и 24 мая. До уровня 6–7 баллов также поднимется уровень на юге Челябинской и Курганской областей, заключил Вильфанд.
Индекс ультрафиолетового излучения оценивается по шкале от 1 до 11, где 1 – низкий уровень, а 11 – экстремальный. При показателе от 3 до 7 в полдень рекомендуется оставаться в тени. При значениях от 8 и выше специалисты советуют пережидать полуденные часы внутри помещения.
Ранее в столичном регионе до вечера пятницы был объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
До этого жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании к выходным. В пятницу, 21 мая, температура воздуха опустится до 16–18 градусов.
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