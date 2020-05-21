Онкологическим пациентам оказывается вся медицинская помощь – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России пациентам с онкологическими заболеваниями оказывается вся необходимая медицинская помощь, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, главного внештатного специалиста-онколога министерства здравоохранения Ивана Стилиди.
"И у нас в центре, и в региональных онкологических диспансерах выполняются операции, проводится лучевая и химиотерапия; на местах принимают онкологи. Это особенно важно сейчас, когда временно приостановлена диспансеризация граждан", – приводятся в сообщении слова Стилиди.
Также отмечается, что в случае, если профильная клиника в регионе по каким-то причинам закрыта, можно обратиться в учреждение федерального уровня.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, за время режима самоизоляции ни одно медицинское учреждение, где лечат онкологию, не было закрыто или перепрофилировано. В Депздраве сообщили, что в столице для онкологических больных предоставлено 100 дополнительных коек на базе НИКИО имени Свержевского.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что распространение коронавируса в России не повлияло на оказание помощи онкологическим пациентам. Кроме того, были сохранены объемы финансирования, направленные на данную сферу.
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