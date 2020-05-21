Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что в столице помощь онкологическим больным оказывается не в полном объеме, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там отметили, что за время режима самоизоляции ни одно медицинское учреждение, где лечат онкологию, не было закрыто или перепрофилировано. В Депздраве сообщили, что в Москве для онкологических больных предоставлено 100 дополнительных коек на базе НИКИО имени Свержевского.
"Все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары. Кроме того, пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организованно проведение гормонотерапии на дому. К пациентам выезжает врач с медицинской сестрой и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат", – рассказали в пресс-службе Депздрава.
Кроме того, на базе крупнейших столичных больниц было организовано шесть онкологических центров, которые продолжают оказывать помощь в стандартном режиме.
"При выявлении онкологических заболеваний или их прогрессировании все диагностические мероприятия проводятся в назначенные сроки. Также проводится лучевая терапия, плановые хирургические вмешательства и плановая химиотерапия", – отметили в Депздраве.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что распространение коронавируса в России не повлияло на оказание помощи онкологическим пациентам. Кроме того, были сохранены объемы финансирования, направленные на данную сферу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: