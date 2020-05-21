Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что в столице помощь онкологическим больным оказывается не в полном объеме, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что за время режима самоизоляции ни одно медицинское учреждение, где лечат онкологию, не было закрыто или перепрофилировано. В Депздраве сообщили, что в Москве для онкологических больных предоставлено 100 дополнительных коек на базе НИКИО имени Свержевского.

"Все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары. Кроме того, пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организованно проведение гормонотерапии на дому. К пациентам выезжает врач с медицинской сестрой и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат", – рассказали в пресс-службе Депздрава.

Кроме того, на базе крупнейших столичных больниц было организовано шесть онкологических центров, которые продолжают оказывать помощь в стандартном режиме.

"При выявлении онкологических заболеваний или их прогрессировании все диагностические мероприятия проводятся в назначенные сроки. Также проводится лучевая терапия, плановые хирургические вмешательства и плановая химиотерапия", – отметили в Депздраве.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что распространение коронавируса в России не повлияло на оказание помощи онкологическим пациентам. Кроме того, были сохранены объемы финансирования, направленные на данную сферу.