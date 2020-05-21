Более половины заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве подтверждено 2 913 новых случаев заражения COVID-19, более половины из заболевших младше 45 лет. Таким образом, в столице к настоящему моменту зафиксировано 155 219 случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"42,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% – от 46 до 65 лет, 9,9% – от 66 до 79 лет, еще 5,7% – старше 80 лет. Также 8,5% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.
В Оперштабе отметили, что все пациенты, а также те, кто близко с ними контактировал, уже находятся под медицинским наблюдением.
За последние сутки в России подтвердили 8 849 новых случаев COVID-19. Их зарегистрировали в 84 регионах. 3 716 пациентов не имели клинических проявлений болезни – это 42% новых случаев. В Москве выявили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892, в Санкт-Петербурге – 408.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам следует соблюдать защитные меры от коронавируса и летом. В то же время она уточняла, что эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась только не более чем в семи регионах.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что 27 регионов России готовы к постепенному смягчению режима ограничений. Попова отмечала, что обсуждать это можно будет после статистики, показывающей влияние майских праздников на распространение коронавируса.
Что спасет от повторных вспышек коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: