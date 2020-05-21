Более половины заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве подтверждено 2 913 новых случаев заражения COVID-19, более половины из заболевших младше 45 лет. Таким образом, в столице к настоящему моменту зафиксировано 155 219 случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"42,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% – от 46 до 65 лет, 9,9% – от 66 до 79 лет, еще 5,7% – старше 80 лет. Также 8,5% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

В Оперштабе отметили, что все пациенты, а также те, кто близко с ними контактировал, уже находятся под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России подтвердили 8 849 новых случаев COVID-19. Их зарегистрировали в 84 регионах. 3 716 пациентов не имели клинических проявлений болезни – это 42% новых случаев. В Москве выявили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892, в Санкт-Петербурге – 408.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам следует соблюдать защитные меры от коронавируса и летом. В то же время она уточняла, что эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась только не более чем в семи регионах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что 27 регионов России готовы к постепенному смягчению режима ограничений. Попова отмечала, что обсуждать это можно будет после статистики, показывающей влияние майских праздников на распространение коронавируса.

