Телеканал Москва 24 и "Сортировочная" проведут субботник в Нескучном саду

Фото: пресс-служба Парка Горького

В рамках экологического проекта "Сортировочная" телеканала Москва 24 в Нескучном саду пройдет субботник. Мероприятие запланировано 26 апреля с 10 до 15 часов у шахматного клуба "Белая ладья".

Все желающие смогут не только отдохнуть на свежем воздухе, но и заняться уборкой прошлогодней листвы, веток, а также промывкой скамеек. Ведущий проекта "Сортировочная" Жора Каваносян ответит на вопросы граждан об экологических катастрофах на Камчатке и поведает, как спасал птиц в Анапе.

Также участников субботника ждет разминка, которую проведет чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Дополнительно гости посетят лекцию и узнают об осознанном потреблении, а также узнают о принципе работы фандомата и смогут научиться готовить пластиковые бутылки и банки к сдаче для переработки.

Проект "Сортировочная" проведет для гостей мастер-класс по сортировке мусора дома, эксперты мастер-класса "Не просто вещь – путь вещей" расскажут о повторном использовании текстиля и его переработке, а художница Елена Сокольская проведет в мастерскую "Природа не мусор", где каждый сделает свой уникальный мини-арт-объект из природных материалов.

В рамках экологического проекта пройдет викторина с призами из переработанных материалов, а дизайнер, художник Антон Жмурко зарисует скетчи субботника, что позволит увидеть мероприятие с творческой стороны. Юные участники субботника смогут собрать мультпазл и создать маску героев мультфильма "Ми-ми-мишки".

Также все получат инвентарь, специальные фартуки, которые можно будет забрать с собой, угощения и подарки. В частности, каждый получит "растущую ручку" из переработанной бумаги с семенами растений внутри, чтобы в будущем вырастить из нее подсолнух, гвоздику, фиалку, астру, ель, пряные травы, перец или томат.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что в рамках субботников планируется привести в порядок городские территории, дома и дворы, а также дороги, мосты и памятники. Принять участие в мероприятиях могут все желающие. Подробная информация о местах проведения субботников, а также о пунктах выдачи инвентаря будет публиковаться в СМИ, на сайтах префектур и районных управ.

