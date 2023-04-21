Врач-косметолог рассказала, почему у мужчин выпадают волосы после 40 лет

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Частой причиной облысения мужчин является андрогенетическая алопеция (АГА), которая связана с генетической предрасположенностью, сообщает Газета.ру.

"Если у кого-то из ближайших родственников, например отца, имеются характерные для АГА зоны облысения и вы заметили у себя первые признаки поредения волос в схожих местах, следует немедленно обратиться к врачу-трихологу", – рассказала врач-косметолог Алтана Базылева.

Зоны облысения при АГА появляются в лобно-теменной области, объяснила врач-косметолог. Помимо АГА, волосы могут начать выпадать после болезни, приема лекарств, стресса и диеты.

Ранее россиянам советовали использовать раздражающие маски, чтобы остановить облысение на фоне стресса. Например, подойдут маски в составе с красным перцем, отметили эксперты. Кроме того, важно снизить уровень воздействия негативных факторов и нормализовать сон. Также рекомендуется заниматься физической активностью.