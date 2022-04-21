Аналитики рассказали, какие компании планируют летние корпоративы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты сервиса SuperJob выяснили, работники каких сфер в России собираются организовывать в этом году летние корпоративы, сообщает RT.

Опрос показал, что в 2022 году устраивать корпоратив летом планирует каждая пятая российская компания. Наиболее предпочтительными форматами стали выезд на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах.

В основном летние корпоративы планирует малый бизнес. Чаще всего такие планы есть у компаний в банковской и IT-сферах (30%), реже всего – в сферах логистики и производства (10% и 15% соответственно).

Ранее данные сервиса SuperJob показали, что женщинам 32–35 лет и мужчинам 30–32 лет проще всего найти работу. Соискатели 18–20 лет оценили сложность поиска работы по 10-балльной шкале в 7,3 балла. Средний бал опрошенных в возрасте 30–35 лет составлял 5,7.

