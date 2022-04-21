Аналитики рассказали, какие компании планируют летние корпоративы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты сервиса SuperJob выяснили, работники каких сфер в России собираются организовывать в этом году летние корпоративы, сообщает RT.
Опрос показал, что в 2022 году устраивать корпоратив летом планирует каждая пятая российская компания. Наиболее предпочтительными форматами стали выезд на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах.
В основном летние корпоративы планирует малый бизнес. Чаще всего такие планы есть у компаний в банковской и IT-сферах (30%), реже всего – в сферах логистики и производства (10% и 15% соответственно).
Ранее данные сервиса SuperJob показали, что женщинам 32–35 лет и мужчинам 30–32 лет проще всего найти работу. Соискатели 18–20 лет оценили сложность поиска работы по 10-балльной шкале в 7,3 балла. Средний бал опрошенных в возрасте 30–35 лет составлял 5,7.
Уровень безработицы в столице в апреле составил менее 0,5% – Ракова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: