Эксперт дала советы по продвижению своего дела в социальных сетях

Фото: depositphotos/alicerodnova.gmail.com

Для продвижения своего бизнеса в социальных сетях необходимо четко сформулировать цели и представить образ, создаваемый для окружающих. Об этом рассказала Москве 24 руководитель отдела предпринимательства и самозанятости специализированного центра занятости "Моя карьера" Наталья Раевская.

Она подчеркнула, что предпринимателю необходимо создать репутацию надежного профессионала, завоевать доверие клиентов и выделиться среди конкурентов.

"Человеку, который преподает иностранный язык, печет торты или делает авторские украшения, нужно не только быть специалистом в своей области, но и уметь демонстрировать разные навыки", – отметила Раевская.

Она рассказала, что для продвижения можно использовать как личный профиль в социальных сетях, так и группу. Эксперт посоветовала после создания профиля проверить, как страница выглядит на смартфоне и компьютере.

"Помните: чтобы заинтересовать и удержать аудиторию, информация, которую вы транслируете, должна быть интересной и соответствовать выбранной тематике", – уточнила Раевская.

Эксперт рекомендовала для начала определить свою целевую аудиторию, а затем заняться тестами. По ее словам, предложения должны быть простыми и короткими, а контент – актуальным и разнообразным. В качестве одного из самых эффективных способов донести информацию она назвала сторителлинг.

В центре занятости "Моя карьера" регулярно проходят тренинги по развитию своего дела. Там также можно получить консультацию карьерного эксперта.

Ранее руководитель маркетингового агентства GOadvance Павел Угрюмов высказал мнение, что малый бизнес может лишиться возможности рекламироваться в интернете из-за блокировки социальных сетей.

По его словам, сейчас многие рекламодатели переходят в "Яндекс.Директ" и "ВКонтакте". Он высказал мнение, что из-за блокировки различных социальных сетей может возникнуть монополия ряда сервисов.

