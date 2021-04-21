Режиссер Котт рассказал о скончавшемся защитнике Брестской крепости

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Режиссер картины "Брестская крепость" Александр Котт рассказал о скончавшемся ветеране Петре Котельниковом, который стал прототипом главного героя его фильма. Об этом сообщает "Газета.ру".

Режиссер отметил, что ветеран был скромным и интеллигентным. Котт также добавил, что общался с Котельниковым и до съемок, и во время премьеры. Кроме того, он ездил вместе с ним в школу с рассказом о Брестской крепости.

"Он как-то очень точно формулировал ответы на вопросы, которые у нас возникали. Конечно, он нас вдохновлял, потому что он реальный защитник Брестской крепости. Он знал Петю Клыпа и был одним из прототипов нашего героя Сашки. Конечно, жаль, что он ушел", – рассказал Котт.

Ранее сообщалось, что ветеран Великой Отечественный войны, последний боец, защищавший Брестскую крепость, Петр Котельников скончался в столице в возрасте 91 года.