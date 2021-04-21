МВД продлит срок временного пребывания иностранцам, незаконно находящимся в РФ

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Иностранцам, которые находятся на территории России незаконно, необходимо обратиться в территориальные органы МВД по месту нахождения для продления сроков временного пребывания. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

"В соответствии с указом президента "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" тем лицам, кто находится на территории РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций", – приводит ТАСС сообщение пресс-центра.

Ранее замминистра внутренних дел России Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися на территории РФ, чтобы они не оказались выдворены из страны. По его словам, в России много граждан из стран СНГ находятся незаконно.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал значительное сокращение количества мигрантов на территории России за последний год. По его словам, именно мигрантов не хватает для реализации множества амбициозных проектов.

