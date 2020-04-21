Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал остальных мужчин последовать своему примеру. Кадры обращения чеченского лидера опубликовал телеканал "Грозный" в своем аккаунте в Instagram.

На заседании оперативного штаба под руководством Кадырова, проходившего в прямом эфире, местные жители попросили главу республики открыть парикмахерские. В ответ он посоветовал мужчинам побриться наголо, что затем сделал сам.

"Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы", – сказал Кадыров.

В конце марта из-за пандемии коронавируса в Чечне закрыли рестораны, салоны красоты и развлекательные заведения. По данным регионального Минздрава, в республике зафиксировано 303 случая инфицирования коронавирусом, пять человек скончались.

Информацию СМИ о вводе дополнительных войск в Чечню в Южном военном округе опровергли. Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев пояснил, что дислоцированная в республике 42-я мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой в пункте постоянной дислокации.

Сегодня в РФ подтвердили 5 642 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая. За прошедшие сутки выписали 427 человек, за весь период выздоровели 3 873 пациента.