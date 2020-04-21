В ЮВО опровергли информацию о вводе дополнительных войск в Чечню

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В Южном военном округе опровергли информацию СМИ о вводе дополнительных войск в Чечню.

"Дополнительные войска на территорию Чечни не вводились, ни к каким мероприятиям не привлекались", – заявил РИА Новости начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

Он уточнил, что дислоцированная в республике 42-я мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой в пункте постоянной дислокации.

Так Астафьев прокомментировал информацию СМИ о том, что в Надтеречный район якобы ввели дополнительные федеральные войска.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не усмотрел противоречий в заявлениях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова о закрытии границ.