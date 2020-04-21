Роспотребнадзор призвал родителей следить за контентом для детей

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Роспотребнадзоррассказал, как обезопасить ребенка от бытового травмирования, а также призвал следить за качеством цифрового контента для детей.
Как говорится на сайте ведомства, в период самоизоляции и карантина нужно помнить о правилах безопасности при организации личного пространства и досуга ребенка.
В частности, детям не следует давать играть с мелкими предметами, которые они могут случайно проглотить. В противном случае необходимо вызвать скорую помощь.
В ведомстве также рекомендовали при покупке игрушек обращать внимание на их внешний вид, маркировку и особенности конструкции и сборки.
Кроме того, родителям напомнили об опасности переворачивающейся мебели и советовали с осторожностью относиться к медиаактивностям, эксплуатирующим азарт.
Ранее Роспотребнадзор дал советы по правильной организации рабочего места для учащихся на дистанционном обучении.
В частности, место следует организовать с левосторонним освещением, а монитор оборудовать таким образом, чтобы расстояние от лица до экрана не превышало 70 сантиметров.
Как объяснить ребенку, что нужно соблюдать режим самоизоляции
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