Химик Дорохов: безопасными для пищевых продуктов признаны контейнеры с номерами 5

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Химик Андрей Дорохов заявил, что не все пластиковые контейнеры одинаково безопасны для хранения и разогрева продуктов. Он предупредил, что в некоторых случаях они могут отрицательно влиять на функции печени и почек, на кровеносную и нервную системы. Его цитирует RT.

Дорохов рекомендовал обращать внимание на специальную маркировку, изображенную на дне изделия в виде треугольника внутри. Обычно, указывают числа от 1 до 7. К безопасным относятся емкости с маркировкой 5 – они сделаны из полипропилена и полиэтилена высокой плотности.

Химик подчеркнул, что следует выбирать пластиковую посуду с маркировкой, допускающей контакт с пищевыми продуктами, и избегать нагрева в тех емкостях, которые не относятся к безопасным.

По словам Дорохова, повторное использование пластиковых контейнеров с маркировкой 1 чревато выделением токсинов при воздействии тепла. В частности, химик рассказал о полистироле, который плавится и выделяет токсичное вещество – стирол.

"При вдыхании или попадании в организм может вызывать раздражение слизистых оболочек, головные боли, головокружение, отрицательно влияет на функцию печени и почек, на кровеносную и нервную системы", – сказал он.

Ранее сообщалось, что кабачки необходимо хранить в прохладном и сухом помещении, чтобы они не накапливали токсины и не стали ядовитыми.