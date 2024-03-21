В МВД сочли преждевременным введение уголовной ответственности для блогеров

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МВД России считает преждевременным введение административной и уголовной ответственности за нарушения блогеров и придерживается позиции, при которой бизнес мог бы сам решать вопросы внутри отрасли. Об этом сообщил советник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Андрей Исмакаев.

"Было сказано о двух инициативах: <...> об установлении административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства (для блогеров). <...> На сегодняшний момент, на данной встрече говорить об установлении и внесении изменений в Административный и Уголовных кодексы преждевременно", – приводит его слова ТАСС.

При этом Исмакаев отметил, что МВД концептуально поддерживает все инициативы, высказанные для урегулирования деятельности блогеров.

Между тем адвокат и кандидат юридических наук Андрей Некрасов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что рынок информационных услуг действительно нуждается в дополнительном контроле. Он оценил предложение Госдумы и назвал механизм полезным.

По мнению юриста, инструментом контроля может стать саморегулируемая организация.

"Она выпускает свои обязательные требования, но определенный регулятор за этим наблюдает. Это официальная организация с членством, со взносами, своими этическими и прочими стандартами. Это прекрасная история во всем мире, и у нас в стране она тоже неплохо работает", – сказал Некрасов.

Вдобавок он отметил, что взять на себя роль контролирующего органа мог бы Роскомнадзор.

Ранее стало известно, что в Административный и Уголовный кодексы РФ хотят добавить отдельные статьи, контролирующие блогосферу. В частности, блогеров хотят обязать аккредитовываться. За деятельность без лицензии планируют ввести уголовную ответственность.

