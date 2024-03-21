Почти половина россиян уверены, что роль начальника больше подходит мужчине

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Респонденты независимо от пола считают, что роль руководителя больше подходит мужчине (46%). Только 8% опрошенных предпочитают работать с женщиной-начальником. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на соответствующее исследование.

Согласно полученным данным, большинство граждан (87%) не испытывают сложностей в общении с коллегами противоположного пола. Также респонденты хотели бы работать в коллективах с равным соотношением мужчин и женщин (42%) или в преимущественно мужских командах (18%). Желание работать в мужском коллективе чаще всего объясняли тем, что с мужчинами проще договориться (49%), они не завидуют (35%), более позитивные (28%) и рациональные (28%).

Почти половина опрошенных оценивают значимость отношений в коллективе на 10 баллов. В то же время женщины придают микроклимату больше значения, чем мужчины.

Сложившиеся отношения на нынешнем месте работы граждане в среднем оценивают на 7,5 балла. В качестве причин неприятной рабочей обстановки чаще всего указываются перекладывание ответственности (33%), сплетни (24%) и уклонение от выполнения рабочих обязанностей (22%), говорится в материале.

Отмечается, что у 90% респондентов есть друзья среди коллег. При этом женщины чаще мужчин заводят дружеские отношения в коллективе. По результатам исследования, женщины дарят подарки коллегам от себя лично (75%), помогают с рабочими задачами (56%), спрашивают о проведенных выходных (63%), встречаются вне стен офиса (58%), общаются в перерывах (59%), поздравляют с праздниками (63%) и поддерживают (64%). Мужчины же чаще подвозят коллег после работы (57%) и помогают с делами бытового характера (57%).

Кроме того, 44% опрошенных уверены, что активности для сплочения коллектива нужны, 45% относятся к этому нейтрально. При этом женщины (59%) чаще мужчин считают их важными.

Лишь 13% респондентов указали, что в их компании постоянно проводят тимбилдинг, у остальных такие мероприятия проходили несколько (33%) или один раз (8%). Больше половины респондентов (66%) интересуются такими мероприятиями: 35% посещают все предложенные активности, 31% только те, которые их заинтересовали. При этом, в отличие от мужчин, женщины склонны посещать все мероприятия.

Также более половины опрошенных россиян (55%) сказали, что проблемы в коллективе могут заставить их задуматься о смене компании. Для женщин отношения в команде являются более весомым фактором при выборе места работы, чем для мужчин, выяснили аналитики.

Так, 53% хотя бы раз меняли работу из-за трудностей в общении с коллегами. В отличие от мужчин женщины более склонны к увольнению из-за неблагоприятной атмосферы в коллективе.

Указывается, что причиной увольнения чаще всего становятся перекладывание ответственности (44%), необоснованная критика (36%), превышение должностных полномочий (34%), наличие отдельных групп внутри коллектива (21%), а также уклонение от работы (20%).

Также женщины чаще мужчин уходят из-за перекладывания ответственности (63%), необоснованной критики (62%), превышения должностных полномочий (60%), формирования отдельных групп внутри коллектива (63%), уклонения коллег от работы (58%), зависти (66%), оскорблений (68%), сплетен (61%) и игнорирования (59%).

Ранее аналитики выяснили, что 59% опрошенных граждан стараются избегать общения с коллегами вне офиса, а 41%, наоборот, приветствуют его. По данным опроса, 51% четко разделяют личную и рабочую жизнь, у 29% нет таких коллег, которые бы их заинтересовали.

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