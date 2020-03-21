Более 36 тысяч человек в РФ остаются под наблюдением из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Свыше 36 тысяч человек остается под медицинским наблюдением из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 82 тысячи 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 тысячи 540 человек", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали, что Россия передала разработанные тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на коронавирус в 13 стран, ожидается поставка еще в три страны.
Ранее стало известно о 33 новых случаях заболевания коронавирусом в Москве. Таким образом, общая численность зараженных COVID-19 в столице – 131 человек. Большинство заболевших прибыли из европейских стран. Кроме того, сообщается о двоих несовершеннолетних, инфицированных коронавирусом.
Всего в России за последние сутки обнаружили 54 новых случая заражения COVID-19. В настоящий момент на территории РФ зафиксировали 253 заболевших коронавирусом. Шесть случаев выявили в Якутии, четыре – в Санкт-Петербурге. Один заболевший проживает на территории Московской области.
В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 9 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.
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