Москвичей предупредили об облачной погоде с небольшим снегом

Фото: Москва 24/Вячеслав Канаев

Во вторник, 21 февраля, в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 8 до 10 градусов мороза, в области – от 7 до 12 градусов мороза.

Скорость северного и северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 732 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы вновь продлен в столичном регионе. Метеопредупреждение будет действовать до вечера вторника, 21 февраля.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Москве после выходных достигла максимума с начала зимы. На станции ВДНХ была зафиксирована рекордная высота снега за эту зиму – 38 сантиметров.

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