Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Метеопредупреждение будет действовать до вечера вторника, 21 февраля.

"Желтый – погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения – до 19:00 21 февраля", – указали синоптики.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус назвал самый холодный день недели. Согласно прогнозам, в среду, 22 февраля, температура ночью опустится до 18 градусов мороза.

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков отмечает, что в выходные, 25 и 26 февраля, в столице резко потеплеет. По его словам, в выходные дни возможна оттепель.

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