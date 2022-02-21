Россиянам напомнили, кто может претендовать на жилье от государства или предприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова рассказала, кто может претендовать на служебную квартиру от государства или предприятия.

По ее словам, жилье могут получить врачи, учителя, военнослужащие, судьи, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, МВД, СК, прокуратуры, налоговой и таможенной служб, а также депутаты, дворники, лесники, сотрудники леспромхозов и рыболовецких предприятий.

Гусятникова пояснила агентству "Прайм", что на жилье также могут претендовать и другие работники в зависимости от важности специалиста на предприятии. При этом она отметила, что такое жилье предоставляется на время службы или отсутствия другой недвижимости.

Ранее адвокат Альянса адвокатов TOPgroup Валерия Леонова рассказала, что квартиросъемщик может не платить за жилье в двух ситуациях: если у арендатора появились причины, из-за которых нет возможности осуществить очередной платеж (например, потеря работы из-за пандемии коронавируса), при этом он сумел договориться с арендодателем, а также когда собственник заключил с клиентом договор о безвозмездном пользовании.

