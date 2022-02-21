В Москве за сутки госпитализировали 612 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в Москве госпитализировали 612 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 517 пациентов, сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
За 24 часа выздоровели еще 12 622 человека. В общей сложности число выздоровевших увеличилось до 2 431 079.
В столице за минувшие сутки выявили 4 997 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 83 пациента.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что люди, переболевшие COVID-19, могут страдать от резких скачков артериального давления. По его словам, высокое давление является одним из симптомов постковидного синдрома, однако гораздо более редким, чем головная боль.
Столичные врачи поделятся с регионами опытом борьбы с коронавирусом
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