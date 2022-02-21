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Москва 24

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общество

10:36

Депутат Госдумы оценила идею запретить курьерам ездить по тротуарам

обществотранспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб согласилась с тем, что необходимо регулировать передвижение курьеров по пешеходным зонам.

Она отметила, что сегодня многие с помощью средств индивидуальной мобильности передвигаются по тротуарам на большой скорости, создавая опасность для пешеходов. При этом, по словам Бессараб, уже урегулирован вопрос о передвижении на мопедах и велосипедах.

"Мы бьемся достаточно длительный период времени уже. Загвоздка в том, что, для того чтобы поменять один пункт правил дорожного движения, нужно изменить все", – сказала Бессараб RT.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева письмо с предложением запретить курьерам служб доставки ездить по тротуарам.

По его словам, курьеры создают дискомфорт пешеходам, в том числе с детьми, которым приходится быть предельно внимательными, чтобы избежать столкновения.

"Жизнь в большом городе": город курьеров

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